İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit Teğmen Fikret Dinçer'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın 2. günü şehidimizin Konya'daki baba ocağını ziyaret ettiğini belirtti. Ziyaret sırasında şehidimizin annesi Zübeyde, babası Ali, değerli eşi Şerife ve biricik kızı Mina ile bir araya gelindi. Bakan Yerlikaya, dualarının şehidimiz için olduğunu vurguladı.

Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in Hatırası

Fikret Dinçer , Kuzey Irak'ta 23 Mart 2019 tarihinde şehit oldu.

, şehit oldu. Aziz hatırası asla unutulmayacak.

Bakan Yerlikaya, "Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.



