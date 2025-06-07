Ordu'da bir kişinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Soruşturma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

4 Haziran'da bahçesinde ölü bulunan E.K. (68) 'nin başına ezici ve kesici aletle vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın aydınlatılması için Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı çeşitli ekipler tarafından operasyon başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net