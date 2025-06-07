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Tarlada selfi yaparken üzerinde kene olduğu fark etti

Amasya'da bayram ziyareti için köyüne giden Mehmet Fatih Hatipoğlu, tarlada selfi yaptığı sırada tişörtünün üzerinde kene olduğunu fark etti. Hatipoğlu, keneleri eldiven yardımıyla vücuduna temas etmeden temizledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 23:00, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 23:02
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Tarlada selfi yaparken üzerinde kene olduğu fark etti

Amasya'da Kurban Bayramı ziyareti için köyüne giden Mehmet Fatih Hatipoğlu, tarlada selfie yaptığı sırada tişörtünün üzerinde çok sayıda kene olduğunu fark etti.

Hatipoğlu, eldiven yardımıyla keneleri vücuduna temas etmeden temizledi. Bu yıl tarlalarda kene sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Hatipoğlu, özellikle sıcak havalarda tarlaya gidecek olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Üzerlerinde kene olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye etti.

Kene Tehlikesine Dikkat

Mehmet Fatih Hatipoğlu, Sıracevizler köyündeki tarlasını kontrol etmek için gittiğinde, cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çekti. Fotoğrafı paylaşmak için incelediğinde, tişörtünün üzerinde 20-25 tane kene olduğunu fark etti. Hemen eldiven takarak üzerindeki keneleri vücuduna temas etmeden temizledi.

Vatandaşlara Uyarı

  • Bu yıl tarlalarda kene sayısının çok fazla olduğu belirtildi.
  • Sıcak havalarda bağ, bahçe ve tarlalara gidecek olanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
  • İşleri bittikten sonra üzerlerini mutlaka kontrol etmeleri önerildi.

Hatipoğlu, "Tarlamı kontrol için gittiğim köyümüzde, her zaman yaptığım gibi hatıra olsun diye cep telefonumla selfie yaptım. Paylaşmak için fotoğrafı seçerken üzerimde çok sayıda kene olduğunu fark ettim. Tişörtümün üzerine yapışan keneleri ellerime eldiven takarak temizledim. Aşırı sıcaklarda bağ, bahçe ve tarlalarına gidecek hemşerilerimize buradan sesleniyorum. Bu yıl kene aşırı fazla görünüyor. Dikkatli olsunlar ve mutlaka işleri bittikten sonra üzerlerini kontrol etsinler." dedi.


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