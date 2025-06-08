Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti

İddiaya göre, eşiyle Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil servisine gelen V.K, eşine hamilelik kontrolü yaptırmak istedi.

V.K, eşinin kimliğinin olmadığını belirtip test için kendi kimlik bilgisiyle kayıt açılmasını isteyince doktor Umut T, işlemin usulsüz olduğu gerekçesiyle duruma itiraz etti.

Çıkan tartışma üzerine doktor Umut T'yi darbeden V.K. ile arkadaşı A.K, hastane polisi ve güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.

Doktor Umut T'nin kontrollerinde parmağında kırık, kolunda çıkık ve yüzünde çizikler olduğu belirlendi.

- Iğdır İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğu, olayın hemen ardından Dr. Umut T'ye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Doktorun müşahede altında tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet olayının yaşanmasıyla derhal 'beyaz kod' verilmiş, güvenlik güçleri süratle olaya müdahale etmiş ve saldırgan şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Sağlık çalışanlarımız, fedakarca ve özveriyle 7/24 görev yaparken, böylesi insanlık dışı saldırılara maruz kalmaları asla kabul edilemez. Yaşanan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz meslektaşımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddetin hiçbir bahanesi, gerekçesi olamaz. Tüm kamuoyunu sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya, şiddete karşı durmaya davet ediyoruz."