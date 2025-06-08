Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
AK Parti, yeni dönemin yol haritasının çizileceği ve 2028 seçimlerine giden yolda kilometre taşlarının döşeneceği kampta bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat başkanlık edeceği toplantıda 2028 hedefleri için adım atılacak önemli konular masaya yatırılacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 07:50, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 08:10
Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; AK Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor. Bu ayın son haftasında Kızılcahamam'da il başkanları, temmuz ayının ikinci haftasında ise yine Kızılcahamam'da milletvekilleri kampa girecek. Kamplar, yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması olacak. Yeni dönemin yol haritasının çizileceği ve 2028 seçimlerine giden yolda kilometre taşlarının döşeneceği kampta teşkilatın görüşleri alınacak, sahadan gelen talep, öneri ve şikayetler raporlanacak.
Katılımcılar ve Kamp Programı
- Milletvekilleri kampına; MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyeleri, Kurucular Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, Birim Başkan Yardımcıları, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Bakanlar ve Bakan Yardımcıları katılacak.
Kamp Oturumları
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kampta "Genel Merkez Çalışmaları Oturumu" ve "TBMM Grup Çalışmaları Oturumu" gerçekleştirilecek.
- Eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, güvenlik ve dış politika, sağlık, spor ve gençlik, ulaştırma, kültür ve turizm alanında oturumlar ilgili bakanlıklar tarafından yapılacak.
- Programlar sonrası genel istişare ve değerlendirmeler gerçekleştirilecek.
- Programın açılış ve kapanış konuşmasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
Gündemdeki Konular
- Güncel siyasi meseleler masaya yatırılacak.
- Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail soykırımı, enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele, yerel yönetimlerdeki yolsuzluklar ve rüşvet operasyonları ile yapılması planlanan reformlar ele alınacak.
Yaklaşan Toplantılar
- 30 Haziran'da MKYK toplantısı
- 1 Temmuz'da Genişletilmiş il başkanları toplantısı
- 22 Temmuz'da MYK toplantısı yapılacak.