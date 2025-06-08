Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; AK Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor. Bu ayın son haftasında Kızılcahamam'da il başkanları, temmuz ayının ikinci haftasında ise yine Kızılcahamam'da milletvekilleri kampa girecek. Kamplar, yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması olacak. Yeni dönemin yol haritasının çizileceği ve 2028 seçimlerine giden yolda kilometre taşlarının döşeneceği kampta teşkilatın görüşleri alınacak, sahadan gelen talep, öneri ve şikayetler raporlanacak.

Katılımcılar ve Kamp Programı

Milletvekilleri kampına; MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyeleri, Kurucular Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, Birim Başkan Yardımcıları, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Bakanlar ve Bakan Yardımcıları katılacak.

Kamp Oturumları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başkanlık edeceği kampta "Genel Merkez Çalışmaları Oturumu" ve "TBMM Grup Çalışmaları Oturumu" gerçekleştirilecek.

'ın başkanlık edeceği kampta "Genel Merkez Çalışmaları Oturumu" ve "TBMM Grup Çalışmaları Oturumu" gerçekleştirilecek. Eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, güvenlik ve dış politika, sağlık, spor ve gençlik, ulaştırma, kültür ve turizm alanında oturumlar ilgili bakanlıklar tarafından yapılacak.

Programlar sonrası genel istişare ve değerlendirmeler gerçekleştirilecek.

Programın açılış ve kapanış konuşmasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Gündemdeki Konular

Güncel siyasi meseleler masaya yatırılacak.

Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail soykırımı, enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele, yerel yönetimlerdeki yolsuzluklar ve rüşvet operasyonları ile yapılması planlanan reformlar ele alınacak.

Yaklaşan Toplantılar

30 Haziran 'da MKYK toplantısı

'da MKYK toplantısı 1 Temmuz 'da Genişletilmiş il başkanları toplantısı

'da Genişletilmiş il başkanları toplantısı 22 Temmuz'da MYK toplantısı yapılacak.



