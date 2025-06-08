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Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık

Çocuklar arasında hızla yayılan akran zorbalığı, psikolojik sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Empati eksikliği ve sosyal medyanın etkisiyle zorbalığın normalleştiğine dikkat çeken uzmanlar, yeni düzenlemelerin şart olduğunu vurguluyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 07:58, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 10:36
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Son dönemde sessiz bir pandemi haline gelen zorbalık çocuklar arasında hızla yayılıyor. Uzmanlar, bunun başlıca sebebinin çocukların birbirine tahammülünün kalmaması olduğunu ifade ediyor.

Konuyu değerlendiren çocuk ve ergen psikiyatristi Doç. Dr. Hakan Öğütlü, sosyal medyanın çocukların empati ve sağlıklı iletişim becerilerini zayıflattığını, alay etme ve dışlamanın yaygınlaştığını vurguladı. Zorbalığın normalleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Öğütlü "Okullarda, sosyal medyada ya da linç kültürünün oluşabileceği birçok ortamda düzenleme yapılması artık bir gereklilik oldu. Düzenleme ile bunların yayılması önlenmeli. İş hayatında bile bu tarz zorbalık eğitimleri verilmeli ki nasıl davranılacağı, nereden destek alınabileceği çok iyi şekilde öğretilsin" dedi.

"KIZLAR DAHA ZORBA"

Akran zorbalığı her yaş grubu ve cinsiyette kendini gösteriyor. Ancak son zamanda kızlar arasında daha fazla yayıldığı görülüyor. Kızlar arasında özellikle psikolojik olarak yapılan zorbalığın çok yaygın olduğuna dikkat çeken Öğütlü "Bu zorbalık biraz daha gizli bir zorbalık. Genellikle dedikodu, manipülasyon ve dışlama şeklinde oluyor. Fiziki saldırı dışında olan zorbalık türleri kız çocuklarını ciddi şekilde yaralıyor. Sosyal medya üzerinden sürekli eleştiriyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

PSİKİYATRİ BAŞVURULARINDA ARTIŞ

Zorbalıkla ilgili son dönemde çok fazla vaka geldiğini belirten Öğütlü, şunları söyledi: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, kaygı bozukluğu, depresyon ve okul fobisi gibi durumları çok sık görüyoruz. Zorbalığa uğrayan çocuklar artık kendilerine güvenmede ciddi sıkıntı çekiyor, sosyal ortamlardan uzak duruyor. Bazıları da bu durumu ailelerine ifade edemiyor. Bu sebeple, ciddi fiziki problemlerle karşı karşıya gelebiliyorlar. Karın, mide ağrısı gibi çok fazla şikayetle doktor doktor geziyorlar. Ama durum aslında böyle değil. Yaşadıkları, psikiyatrik bir durum oluyor ve kendilerini çaresiz hissediyorlar. Ailelerinden destek göremeyeceklerini düşünebiliyorlar.

CEZALARIN TANIMI İYİ YAPILMALI

Akran zorbalığının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri sıralayan Doç. Dr. Hakan Öğütlü şöyle konuştu: Öncelikle 'insanlara iyi davranma' konusunda anaokulundan itibaren eğitim verilmeli. Zorbalığın ve bu konuda verilecek cezaların tanımı iyi yapılmalı. En önemlisi bunların uygulamaya geçmesi. Zorbalığa uğrayan çocuklara ekstra rehberlik desteği vermemiz lazım. Gerekirse psikolojik, psikiyatrik destek alınmalı. Bu çocuklar yalnız bırakılmamalı. Öğretmenler sürekli çocuğu gözlemlemeleri ve anında müdahale etmeli. Buna 'olumlu okul iklimi' diyoruz. Olumlu okul iklimini sunamazsak çocuk tabii ki okula gitmek istemez, okul değiştirmek mecburiyetinde kalır ve orada yeni problemlerle karşılaşabilir.

ESMA ALTIN

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