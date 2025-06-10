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Trump: Ulusal Muhafızlar tehlike geçene kadar Los Angeles'ta kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların tehlike geçene kadar kentte görev yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 20:30, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 20:30
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Trump: Ulusal Muhafızlar tehlike geçene kadar Los Angeles'ta kalacak

ABD Başkanı Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in de katıldığı Oval Ofis'teki bir etkinlikte Los Angeles'ta halen devam eden olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendilerinin yönetim olarak olaylara müdahale edene kadar kent ve eyalet yönetimlerinin hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, bölgedeki Demokrat yöneticileri suçladı.

Trump, "Los Angeles, biz oraya varana kadar kuşatma altındaydı. Polis bu durumu kontrol altına alamıyordu. Polis şefi üç gece önce bunu televizyonda söyledi. Ellerinden geleni yaptılar ama olaylarla baş edemiyorlardı. Eyalet yönetimi Ulusal Muhafızları çağırmadı, en sonunda biz onları gönderdik." şeklinde konuştu.

Kentteki toplam sayıları 4 bini bulan Ulusal Muhafızların ne zaman ayrılacağına ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Artık tehlike kalmayana kadar. Ne zaman tehlike kalmazsa o zaman ayrılırlar." diye konuştu.

Kentteki yakıp yıkma olaylarının kendileri müdahale edene kadar sürdüğünü ifade eden Trump, "Eğer biz oraya destek göndermiş olmasaydık bugün Los Angeles yakılıp yıkılmış durumda olurdu. Los Angeles'taki şiddeti ben durdurdum." dedi.

Los Angeles'ta ocak ayında meydana gelen ve çok sayıda evin yandığı geniş çaplı yangılara atıfta bulunan Trump, o süreçte eyalet yönetiminin üstüne düşeni yapmadığını savundu ve kendisinin "suyun gerekli yerlere ulaştırılmasını" sağladığını belirtti.

Gösterilerin bugün itibarıyla kısmen sakinleştiğini anlatan Trump, yine de güvenlik güçlerinin görev yapmaya devam edeceğini ve olası şiddet eylemlerine müdahale edeceklerini vurguladı.

- "Eğer bir isyan varsa o yasayı devreye sokarım"

Öte yandan Trump, 1807 tarihli İsyan Yasası'nı devreye sokup sokmayacağı ile ilgili sorulara, "Bu tamamen bir isyan olup olmamasına bağlı. Eğer bir isyan varsa o yasayı devreye sokarım." diye konuştu.

Göstericiler için "isyancı" kelimesini doğrudan kullanmayan Trump, Los Angeles'taki göstericilerin "satın alınmış" suçlular olduğunu savunarak, "Bunlara belki isyancı demeyebilirsiniz ama kesinlikle çok kötü ve ülkesinden nefret eden insanlar." ifadesini kullandı.

- Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

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