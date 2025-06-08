Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu da başlamış durumda. Ancak son dönemde gündeme gelen gizli kamera vakaları, tatilcilerde ciddi endişelere yol açıyor. Sadece gizli cihazlar değil, güvenlik amacıyla yerleştirilen IP kameralar da yeterli önlem alınmadığında siber saldırganlar tarafından uzaktan izlenebiliyor. Konaklama yerlerindeki kameralar, mahremiyet ihlalinin yanı sıra dolandırıcılık, şantaj ve kimlik hırsızlığı gibi siber suçlar için de kullanılabiliyor. Bu nedenle tatilcilerin dikkatli olması ve bazı önlemler alması büyük önem taşıyor.

Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in operasyon direktörü Alev Akkoyunlu, tatil yerlerindeki kameralara karşı alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

Tatil Yerlerinde Gizli Kameralara Karşı Alınabilecek Önlemler

Bütün ışıkları kapatıp telefon feneriyle oda taraması yapın: Gizli kameranın merceği yansıma yaparak kendini belli edebilir. Duman dedektörleri, çalar saatler, duş başlıkları ve prizler gibi bir kamerayı kolayca gizleyebilecek ögeleri kontrol edin. Ayrıca, kayıt cihazını ele verebilecek parlayan veya yanıp sönen LED'lere de dikkat edin.

Gizli kameranın merceği yansıma yaparak kendini belli edebilir. Duman dedektörleri, çalar saatler, duş başlıkları ve prizler gibi bir kamerayı kolayca gizleyebilecek ögeleri kontrol edin. Ayrıca, kayıt cihazını ele verebilecek parlayan veya yanıp sönen LED'lere de dikkat edin. Aynaları kontrol edin: Eğer ayna duvardan kalkıyorsa arkasına bakın. Sabitlenmişse, ışıkları kapatıp el feneriyle çift yönlü olup olmadığını kontrol edin. Sadece el fenerinizin yansımasını görüyorsanız, ayna muhtemelen çift yönlü değildir. Aynanın arkasında bir alan görüyorsanız, çift yönlüdür.

Eğer ayna duvardan kalkıyorsa arkasına bakın. Sabitlenmişse, ışıkları kapatıp el feneriyle çift yönlü olup olmadığını kontrol edin. Sadece el fenerinizin yansımasını görüyorsanız, ayna muhtemelen çift yönlü değildir. Aynanın arkasında bir alan görüyorsanız, çift yönlüdür. Telefonunuzun kamerasının kızılötesini algılayıp algılamadığını test edin: Kamera uygulamasını açıp bir uzaktan kumandayı kameraya doğrultun ve düğmelere basın. Mor veya beyaz bir ışık parlaması görürseniz, kamera kızılötesini algılayabilir. Odadaki bütün ışıkları kapatıp kamera uygulamasıyla benzer patlamalar için odayı tarayın.

Kamera uygulamasını açıp bir uzaktan kumandayı kameraya doğrultun ve düğmelere basın. Mor veya beyaz bir ışık parlaması görürseniz, kamera kızılötesini algılayabilir. Odadaki bütün ışıkları kapatıp kamera uygulamasıyla benzer patlamalar için odayı tarayın. Wi-Fi ağı üzerinden ağ taraması yapın: Gizli kameralar genellikle bulunduğu mekanın Wi-Fi ağını kullanarak kablosuz yayın yapar. Kiraladığınız yerin Wi-Fi ağına erişiminiz varsa, bir ağ taraması gerçekleştirebilirsiniz.

Gizli kameralar genellikle bulunduğu mekanın Wi-Fi ağını kullanarak kablosuz yayın yapar. Kiraladığınız yerin Wi-Fi ağına erişiminiz varsa, bir ağ taraması gerçekleştirebilirsiniz. Akıllı ekranları kontrol edin: Kiraladığınız evde Google Nest Hub, Amazon Echo Show veya benzeri bir akıllı ekran varsa, kameranın sekmesine kaydırarak neyin izlendiğini görebilirsiniz. Birisi bir kamerayı gizlemeye çalışıyorsa, muhtemelen onu böyle bir cihaza bağlamayacaktır.

Tatilciler İçin Ekstra Güvenlik İpuçları

Tatil sırasında mahremiyetinizi korumak için yukarıdaki adımları uygulamanız büyük önem taşır. Özellikle gizli kamera ve siber saldırı risklerine karşı bilinçli hareket etmek, güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmenize yardımcı olacaktır.





ÖMER TEMÜR