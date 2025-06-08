Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
LGS için geri sayım başladı!
LGS için geri sayım başladı!
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir

Gizli kameralar ve siber saldırılar tatilcileri tehdit ediyor! Konaklama yerlerinde güvenliğinizi sağlamak için uzman önerileri...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 10:12, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 11:05
Yazdır
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu da başlamış durumda. Ancak son dönemde gündeme gelen gizli kamera vakaları, tatilcilerde ciddi endişelere yol açıyor. Sadece gizli cihazlar değil, güvenlik amacıyla yerleştirilen IP kameralar da yeterli önlem alınmadığında siber saldırganlar tarafından uzaktan izlenebiliyor. Konaklama yerlerindeki kameralar, mahremiyet ihlalinin yanı sıra dolandırıcılık, şantaj ve kimlik hırsızlığı gibi siber suçlar için de kullanılabiliyor. Bu nedenle tatilcilerin dikkatli olması ve bazı önlemler alması büyük önem taşıyor.

Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in operasyon direktörü Alev Akkoyunlu, tatil yerlerindeki kameralara karşı alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

Tatil Yerlerinde Gizli Kameralara Karşı Alınabilecek Önlemler

  • Bütün ışıkları kapatıp telefon feneriyle oda taraması yapın: Gizli kameranın merceği yansıma yaparak kendini belli edebilir. Duman dedektörleri, çalar saatler, duş başlıkları ve prizler gibi bir kamerayı kolayca gizleyebilecek ögeleri kontrol edin. Ayrıca, kayıt cihazını ele verebilecek parlayan veya yanıp sönen LED'lere de dikkat edin.
  • Aynaları kontrol edin: Eğer ayna duvardan kalkıyorsa arkasına bakın. Sabitlenmişse, ışıkları kapatıp el feneriyle çift yönlü olup olmadığını kontrol edin. Sadece el fenerinizin yansımasını görüyorsanız, ayna muhtemelen çift yönlü değildir. Aynanın arkasında bir alan görüyorsanız, çift yönlüdür.
  • Telefonunuzun kamerasının kızılötesini algılayıp algılamadığını test edin: Kamera uygulamasını açıp bir uzaktan kumandayı kameraya doğrultun ve düğmelere basın. Mor veya beyaz bir ışık parlaması görürseniz, kamera kızılötesini algılayabilir. Odadaki bütün ışıkları kapatıp kamera uygulamasıyla benzer patlamalar için odayı tarayın.
  • Wi-Fi ağı üzerinden ağ taraması yapın: Gizli kameralar genellikle bulunduğu mekanın Wi-Fi ağını kullanarak kablosuz yayın yapar. Kiraladığınız yerin Wi-Fi ağına erişiminiz varsa, bir ağ taraması gerçekleştirebilirsiniz.
  • Akıllı ekranları kontrol edin: Kiraladığınız evde Google Nest Hub, Amazon Echo Show veya benzeri bir akıllı ekran varsa, kameranın sekmesine kaydırarak neyin izlendiğini görebilirsiniz. Birisi bir kamerayı gizlemeye çalışıyorsa, muhtemelen onu böyle bir cihaza bağlamayacaktır.

Tatilciler İçin Ekstra Güvenlik İpuçları

Tatil sırasında mahremiyetinizi korumak için yukarıdaki adımları uygulamanız büyük önem taşır. Özellikle gizli kamera ve siber saldırı risklerine karşı bilinçli hareket etmek, güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmenize yardımcı olacaktır.


ÖMER TEMÜR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber