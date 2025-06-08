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Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 10:47, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 10:56
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Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Olay, gece saatlerinde Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Aksay (32), birlikte alkol aldığı arkadaşı M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanında bulunan bıçakla Hüseyin Aksay'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aksay, kanlar içinde yere yığılırken arkadaşı M.K. olay yerinden aracıyla kaçtı. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aksay, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi ise tedbir amaçlı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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