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Yaşlılara Evde Sağlık ve Elektronik Takipte Yeni Dönem

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı 'Sağlıklı Yaşlanma' programı ile yaşlılar hem evde sağlık hizmetlerinden yararlanacak hem de elektronik sistemle yakından takip edilecek. Bu yeniliklerle yaşlıların yaşam kalitesi artarken, yakınlarına da büyük destek sunulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 11:11, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 12:37
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Yaşlılara Evde Sağlık ve Elektronik Takipte Yeni Dönem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve yaşlanırken sağlıklı kalabilmelerini desteklemek amacıyla "Sağlıklı Yaşlanma" programını hayata geçireceklerini belirtti. Toplumun yaşlı bireylere verdiği öneme dikkat çeken Memişoğlu, başlatacakları yeni programla yaşlılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı ve onların sağlıklarını korumayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk toplumunun yaşlısına değer veren ve sağlığını kendi sağlığından da öte tutan bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak yaşlandıkça insanların sağlıklı kalmasının yolunu, nasıl sağlıklı yaşayacaklarını ve sağlıklı yaşlanmayı öğretecekleri bir program başlatacaklarını söyledi. Böylece yaşlıların hem yaşlanıp hem de nasıl sağlıklı kalacaklarının eğitimini alacaklarını belirtti.

Evde Sağlık Hizmetleri Güçlendiriliyor

Özellikle 80 yaş üzerindeki bireyler ile yatağa bağımlı hastalar için uzun süredir uygulanan evde sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek sürdürüldüğünü ifade eden Memişoğlu, evden çıkmakta zorlanan veya hastaneye gitmesi risk taşıyan vatandaşların yormadıklarını, ilaç ve sağlık raporlarını evlerine götürdüklerini belirtti.

Elektronik Sistemle Rapor Takibi

Elektronik sistem sayesinde hastaların takiplerinin etkin bir şekilde yapıldığını dile getiren Memişoğlu, ilaç ve diğer raporlar konusunda elektronik sistemin farkındalık oluşturduğunu söyledi. Sistem sayesinde raporlar bitmeden hastalara ulaştırıldığını, böylece yaşlıların hastanelerde randevu almak veya başka işlemlerle uğraşmasının önüne geçildiğini vurguladı.

  • Yaşlı bireyler ve yatağa bağımlı hastalara evde sağlık hizmeti sunuluyor.
  • Elektronik sistemle raporlar yakından takip ediliyor.
  • Yakınlarına da destek verilerek sağlık hizmetleri yerinde sağlanıyor.

Memişoğlu, sadece yaşlı bireyler ve yatağa bağımlı hastalara değil, onların yakınlarına da destek verilmesi gerektiğini, çünkü bakım sürecinin hem hasta hem de yakınları için zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Sağlık hizmetlerinin yerinde verilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.


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