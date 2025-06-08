Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
LGS için geri sayım başladı!
LGS için geri sayım başladı!
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 13:11, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 13:47
Yazdır
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Zeyrek'in evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada, akıma kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleri ile itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber