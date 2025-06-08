Bahçeli'den, Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 14:30, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 14:29
Bahçeli, görüşmede Özel'e, evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.