Bayram bitti acemi kasaplar bitmedi: 207 kişi hastaneye koştu

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle 207 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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