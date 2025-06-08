Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 18:00, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 17:57
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Ayrıca, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda'nın başkenti Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.