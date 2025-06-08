Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

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