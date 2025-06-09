Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kabala Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net