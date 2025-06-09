Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Çorum'da piknik yapan vatandaşların üzerine çardak çöktü. Çardağın altında kalarak yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 07:23, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 07:26
Çakır köyünde şenlik alanında piknikçilerin üzerine çardak çöktü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöken çardağın altında kalan P.C., K.K.A., Hatice C. ve Mustafa O.T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.