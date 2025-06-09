Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya'nın Simav ilçesinde gece boyu peş peşe depremler yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri paylaştı, artçılar sürüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 07:31, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 07:33
Kütahya'da Son Depremler ve Artçı SarsıntılarSimav'da Gece Boyu Sarsıntılar
AFAD, Simav'da gece boyunca süren sarsıntılara ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor ve vatandaşlar tedirginlik yaşamaya devam ediyor. Son günlerde ülkenin dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece saatlerinde İzmir açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki sarsıntı dikkat çekmişti. Ayrıca, İstanbul'da da dün öğle saatlerinde yürekler ağza gelmiş, artçı depremin şiddeti 3,2 olarak duyurulmuştu. Son olarak, sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, peş peşe yaşanan depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı.
Kütahya Beşik Gibi: 5 Dakikada Bir Deprem
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıkladı.
- Sarsıntı, saat 03:50 sularında meydana geldi ve derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi.
- Bu depremden birkaç dakika sonra başlayan ve aralıksız devam eden artçı sarsıntılar, bölge halkında büyük korku yarattı.
- Simav'da neredeyse her 5 dakikada bir deprem oluyor.
- AFAD, son depremleri internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor.