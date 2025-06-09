Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ana sayfaHaberler Dünya

BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı

BM Filistin Özel Raportörü, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması ve Gazze ablukasının kaldırılması çağrısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 07:42, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 07:43
Yazdır
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması çağrısı yaptı. Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisinin "acilen serbest bırakılması gerektiğini" belirtti. Ayrıca, "Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar" ifadesini kullandı.

Gazze'ye Uygulanan Abluka ve Madleen Gemisi

Albanese, İsrail'in insani felakete sebep olduğu Gazze'de, insani yardım girişini de kısıtlayan ablukasına dikkat çekerek, "Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.

Madleen Gemisindeki Aktivistler

  • Rima Hassan (Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi)
  • Yasemin Acar (Almanya vatandaşı)
  • Hüseyin Şuayb Ordu (Türkiye)
  • Thiago Avila (Brezilya)
  • Sergio Toribio (İspanya)
  • Marco van Rennes (Hollanda)
  • Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi (Fransa)
  • Greta Thunberg (İsveçli iklim aktivisti)
  • Omar Faiad (Gazeteci)

Gazze'deki İnsani Durum

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle insani bir felaketle mücadele ediyor. İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor. Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikası uyguladığını ve açlığı "savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Saldırılar ve Sonuçları

  • 55 bin Filistinli hayatını kaybetti
  • 126 bin kişi yaralandı

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerde, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrıları yapılıyor. İsrail ise ABD'nin desteğiyle kurulan insani yardım noktalarında yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber