BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması çağrısı yaptı. Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisinin "acilen serbest bırakılması gerektiğini" belirtti. Ayrıca, "Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar" ifadesini kullandı.

Gazze'ye Uygulanan Abluka ve Madleen Gemisi

Albanese, İsrail'in insani felakete sebep olduğu Gazze'de, insani yardım girişini de kısıtlayan ablukasına dikkat çekerek, "Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.

Madleen Gemisindeki Aktivistler

Rima Hassan (Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi)

(Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi) Yasemin Acar (Almanya vatandaşı)

(Almanya vatandaşı) Hüseyin Şuayb Ordu (Türkiye)

(Türkiye) Thiago Avila (Brezilya)

(Brezilya) Sergio Toribio (İspanya)

(İspanya) Marco van Rennes (Hollanda)

(Hollanda) Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi (Fransa)

(Fransa) Greta Thunberg (İsveçli iklim aktivisti)

(İsveçli iklim aktivisti) Omar Faiad (Gazeteci)

Gazze'deki İnsani Durum

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle insani bir felaketle mücadele ediyor. İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor. Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikası uyguladığını ve açlığı "savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Saldırılar ve Sonuçları

55 bin Filistinli hayatını kaybetti

126 bin kişi yaralandı

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerde, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrıları yapılıyor. İsrail ise ABD'nin desteğiyle kurulan insani yardım noktalarında yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor.



