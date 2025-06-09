Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor

Türkiye'de e-Ticaret hacmi hızla büyüyor. Yemekten mobilyaya kadar e-Ticaret sisteminin kullanılmadığı alan kalmadı. e-Ticaret'e artan ilgi, dönüşümü de beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi de güvenilir alışveriş imkanlarının artmasıdır. Geçmişte tüketici mağduriyetlerinin öne çıktığı birçok olumsuzluk yaşanırken, bugün tüketicilerin dijital cüzdan ve 3D güvenlik ile alışveriş gibi yöntemleri tercih etmesi bu mağduriyetleri azalttı. Gelinen bu noktada tüketici alışkanlıklarını araştıran e-Ticaret Derneği, Dogma Alares ve İyzico, "e-Ticaret Ekosistemi" adlı rapora imza attı.

Alternatif Ödeme Çözümleri ve Sektördeki Gelişmeler

Rapor, e-Ticaret'te büyüme potansiyelinin hala yüksek olduğunu, yapay zeka, hiper hızlı teslimat sistemleri ve alternatif ödeme çözümleri ile yeni teknolojilerin sektöre yön verdiğini ortaya koydu. Ayrıca rapora göre:

e-Ticaret satış hacmi 2022 yılında yüzde 111 arttı.

2022 yılında yüzde arttı. 2023 artışı bir önceki yıla göre yüzde 133 oldu ve 1,9 trilyon TL'lik hacme ulaşıldı.

bir önceki yıla göre yüzde oldu ve ulaşıldı. 2024 yılında ise 3 trilyon TL seviyesi görüldü ve Türkiye ekonomisinin yüzde 6,5'ine karşılık gelen hacme ulaşıldı.

ise görüldü ve Türkiye ekonomisinin yüzde ulaşıldı. Geçen yıl en yüksek sepet büyüklüğü , kasım ayı indirimleri sırasında gerçekleşti.

, kasım ayı indirimleri sırasında gerçekleşti. En fazla işlem payı, temmuz ayında oldu.

Sektör Temsilcilerinin Görüşleri

İyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, yeni nesil ödeme sistemlerinin ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesinin önemli olduğunu, hızın da çok önemli hale geldiğini ifade etti.

ETİD Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, sadece iç piyasa değil, e-İhracat'ta da büyüme için adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner, "Türkiye, e-Ticaret'in ekonomideki payını artırırken, küresel oyuncularla rekabet edebilecek yetkinliklere sahip olmalı" dedi.



