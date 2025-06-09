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UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta İspanya'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Portekiz daha önce de 2019 yılında bu kupayı müzesine götürmüştü.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 07:56, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 07:57
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UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İsviçreli hakem Sandro Scharer'ın yönettiği mücadelenin 22. dakikasında İspanya Zubimendi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Portekiz, 26. dakikada Mendes'le 1-1'lik eşitliği yakaladı. 45. dakikada Oyarzabal'ın fileleri havalandırmasıyla İspanya soyunma odasına 2-1 üstün girdi. 61. dakikada sahneye Ronaldo çıktı ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

Kalan bölümlerde başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti. Bu bölümlerde de eşitlik bozulmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında İspanya'ya karşı 5-3 üstünlük sağlayan Portekiz, Uluslar Ligi Kupası'nı ikinci kez kazanmayı başardı.

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