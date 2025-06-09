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Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?

Meclis, Kurban Bayramı sonrası çalışmalarına yeniden başlıyor. Başkanlık Divanı seçimi ve yeni kanun teklifleri gündemde olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 21:45, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 21:54
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Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?

Meclis, Kurban Bayramı dolayısıyla verdiği aranın ardından bu hafta çalışmalarına yeniden başlayacak. Genel Kurul'da öncelikle Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Seçimin ardından ise çeşitli kanun tekliflerinin görüşülmesine geçilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28'inci dönem ikinci devrede görev alacak Başkanlık Divanı üyelerini belirleyecek. Çarşamba günü yapılacak Genel Kurul'da, 4 Meclis Başkanvekili, katip üyeleri ve idare amirleri seçilecek.

Kanun Teklifleri ve Görüşmeler

Genel Kurul'da bu hafta, bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Komisyonların Çalışmaları

  • Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu ile akademisyenleri dinleyecek.
  • Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuları ele alacak.

Siyasi Parti Grup Toplantıları

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da bu hafta gerçekleştirilecek.

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