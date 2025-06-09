Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram dönüşü sürücülere trafik kurallarına uymaları için önemli uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın son günü şehirlerine dönecek sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Trafik kurallarına harfiyen uyulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, özellikle aşırı hızdan kaçınılması, emniyet kemeri takılması, araç kullanırken cep telefonundan uzak durulması ve yorgun ya da uykusuz şekilde yola çıkılmaması gerektiğini belirtti. Bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına ve memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşın dönüş yolunda olduğunu hatırlatan Yerlikaya, herkesin güvenli bir şekilde evine ulaşmasının önemine dikkat çekti.
En Fazla Can Kaybına Neden Olan Trafik Kuralı İhlalleri
- Hız
- Şerit izleme, değiştirme ve makas atma
- Geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama
- Arkadan çarpma
- Kırmızı ışık ihlali
Bakan Yerlikaya'nın Mesajı
"Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım. Yaptığımız denetimlerin amacı vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."