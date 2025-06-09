Bakan Bolat'ın acı günü! Cenaze namazına katıldı

Cenazeye, Bakan Bolat'ın yanı sıra merhumenin aile bireyleri, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Jandarma Komutanı Mert Can Şanal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahattin Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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