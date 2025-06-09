Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi 375 bin kurbanlık hayvan ve 18 bin 861 gıda işletmesini denetledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 11:42, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 11:31
Yazdır
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 375 bin 90 kurbanlık hayvan kontrol edildi ve 18 bin 861 gıda işletmesi denetlendi. Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve Kayseri'de bulunan denetim istasyonlarında, bayram öncesi 24 saat esasına göre mesai yapıldı. Kurbanlıkların taşınması sırasında yapılan kontrollerde, hayvanların genel sağlık durumları, raporları, kimlik bilgileri ve taşınan araçların durumları detaylı şekilde incelendi.

Veteriner Yol Kontrol İstasyonlarında Yapılan Denetimler

15 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında, 5 veteriner yol kontrol istasyonunda 4 bin 221 araç ve 375 bin 90 hayvan denetlendi. Bu süreçte, hayvanların sağlığı ve taşınma koşulları titizlikle gözden geçirildi.

Gıda İşletmelerine Yönelik Denetimler

Bakanlık tarafından ülke genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimler de bayram öncesinde artırıldı. 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde gıda kontrol ekipleri tarafından 18 bin 861 gıda işletmesi denetlendi.

  • 259 uygunsuzluk tespit edildi.
  • 10 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
  • 13 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlığın Genel Denetim Faaliyetleri

Geçen yıl 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştirilirken, Bakanlık 81 ilde, 41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarı ile hizmet veriyor. Ayrıca, 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi bu denetimlerde aktif olarak görev alıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber