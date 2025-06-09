Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 375 bin 90 kurbanlık hayvan kontrol edildi ve 18 bin 861 gıda işletmesi denetlendi. Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve Kayseri'de bulunan denetim istasyonlarında, bayram öncesi 24 saat esasına göre mesai yapıldı. Kurbanlıkların taşınması sırasında yapılan kontrollerde, hayvanların genel sağlık durumları, raporları, kimlik bilgileri ve taşınan araçların durumları detaylı şekilde incelendi.

Veteriner Yol Kontrol İstasyonlarında Yapılan Denetimler

15 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında, 5 veteriner yol kontrol istasyonunda 4 bin 221 araç ve 375 bin 90 hayvan denetlendi. Bu süreçte, hayvanların sağlığı ve taşınma koşulları titizlikle gözden geçirildi.

Gıda İşletmelerine Yönelik Denetimler

Bakanlık tarafından ülke genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimler de bayram öncesinde artırıldı. 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde gıda kontrol ekipleri tarafından 18 bin 861 gıda işletmesi denetlendi.

259 uygunsuzluk tespit edildi.

tespit edildi. 10 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 13 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlığın Genel Denetim Faaliyetleri

Geçen yıl 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştirilirken, Bakanlık 81 ilde, 41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarı ile hizmet veriyor. Ayrıca, 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi bu denetimlerde aktif olarak görev alıyor.



