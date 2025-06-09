Çelik: İsrail'in Madleen gemisine müdahalesini lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Madleen gemisine saldırısına sert tepki gösterdi.

İsrail'in "Madleen" adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetlediklerini belirten Çelik, "Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti;

Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü.

Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir.