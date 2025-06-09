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Fahrettin Altun'dan İsrail'in Madleen Gemisi Saldırısına Tepki

Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine saldırısını kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 12:13, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 12:14
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Fahrettin Altun'dan İsrail'in Madleen Gemisi Saldırısına Tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine saldırısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu vurguladı. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısının, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça ihlali olduğunu belirtti. Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ifade eden Altun, Siyonist İsrail yönetiminin temel insani yardımların dahi Gazze'ye ulaşmasına tahammül edemediğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Altun'un Açıklamalarının Detayları

  • Gazze'de aylardır sürdürülen sistematik yıkım ve katliamlar, hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devleti ürünü olarak nitelendirildi.
  • Kadınların, çocukların ve yaşlıların hedef alındığı bu pervasız saldırıların artık sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın meselesi olduğu vurgulandı.
  • İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşet ile bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir "miksere" dönüştü.
  • Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutumun bu suça ortak olmak anlamına geldiği belirtildi.

Türkiye'nin Çağrısı

Türkiye olarak bu vahşetin durdurulması, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgede adil bir barışın tesisi için çağrı yinelendi. Uluslararası camia ve tüm insanlık, bu çığlığa kulak vermeye ve somut adım atmaya davet edildi.


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