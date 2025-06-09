Türkiye'de Yeni Kene Türü Tespit Edildi

Türkiye'de yeni bir kene türü olan "Haemaphysalis longicornis" tespit edildi ve bu, ülkemizdeki 56. kene türü olarak kayıtlara geçti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, bu türün Türkiye'ye yaklaşık 3-4 yıl önce geldiğini düşündüklerini belirtti. Prof. Dr. Keskin, Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümünden Dr. Kandai Doi ile birlikte Türkiye'deki keneler üzerine ortak çalışmalar yürütüyor.

Yeni Kene Türünün Özellikleri ve Yayılımı

Geçen yıl İstanbul'da bir kişinin üzerinde bulunan bu kene, muhtemelen Çin menşeli ve Uzak Doğu kökenli. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu türün ülkemize yerleştiği ve üremeye başladığı tespit edildi. Sahada düzenli olarak örnekler toplanıyor ve kenenin larva, nimf ve ergin dişi evreleri gözlemlendi.

İstilacı Tür ve Taşıdığı Riskler

Haemaphysalis longicornis istilacı bir tür olarak dikkat çekiyor ve insan sağlığı açısından büyük risk taşıyor. Özellikle Çin ve Avustralya'da yaygın olarak görülüyor ve 2017 yılından sonra ABD'ye de ulaştı. Hayvan hastalıkları açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Kenenin Taşıdığı Hastalıklar

30'dan fazla hastalık etkenini taşıdığı biliniyor.

taşıdığı biliniyor. Yüksek vektör potansiyeline sahip , tıpkı Hyalomma marginatum gibi.

, tıpkı Hyalomma marginatum gibi. Kenenin popülasyonu ve taşıyabileceği potansiyel patojenler üzerine çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'deki Kene Türleri ve Araştırmalar

Ülkemizdeki kene türü sayısı şu anda 56. Ancak bazı türlerin isimleri, yapılan moleküler çalışmalar sonucunda değişebilir. Bu çalışmaların sonuçları bekleniyor ve araştırmalar uluslararası saygın dergilerde yayımlanıyor.

Sonuç ve Uyarılar

Haemaphysalis longicornis'in Türkiye'de ilk kez tespit edilmesi, hem insan hem de hayvan sağlığı açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, istilacı bu türün yayılımı ve taşıdığı hastalıklar konusunda toplumu bilgilendirmeye devam ediyor.



