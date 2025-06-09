Seyir halindeki aracın camından ayağını çıkardı, ceza kesildi
Kayseri'de aracın camından ayağını dışarı çıkartıp seyreden sürücüye para cezası uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 13:09, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 12:59
Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi-Yahyalı yolunda bir sürücünün seyir halindeyken ayağını aracın camından dışarı çıkarttığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden 2 bin 979 lira idari para cezası kesildi.