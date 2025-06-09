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Yılmaz: İsrail'in Madleen Gemisine Müdahalesini Kınıyoruz

Cevdet Yılmaz, İsrail'in Madleen gemisine müdahalesini kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 14:14, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 14:14
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Yılmaz: İsrail'in Madleen Gemisine Müdahalesini Kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in uluslararası sularda Madleen gemisine müdahalesini sert bir şekilde kınadı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu yönetiminin uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, insani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen İsrail yönetiminin uluslararası toplum tarafından karşılık bulması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Madleen Gemisine Müdahalesi

İsrail'in uluslararası sularda "Madleen" adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz. İnsani yardımların engellenmesi, uluslararası hukuka aykırı bir tutumdur ve bu tür eylemler kabul edilemez.

Kalıcı Çözüm ve Ateşkes Çağrısı

  • Bir an önce ateşkesin sağlanması
  • İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması
  • İki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılması

Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur.


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