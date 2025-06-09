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Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi

Türk Kızılay, bu yıl aldığı vekaletlerle 168 bin 584 hisse kurban kesimi yaptı. Etler ihtiyaç sahiplerine ve Gazze'ye ulaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 14:34, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 14:29
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Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi

Türk Kızılay, bu yılki kurban vekaletleri kapsamında 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay, 2025 yılı için aldığı kurban vekaletlerinin kesimlerini tamamladı. Bayramın ilk gününden itibaren kurban kesimlerine başlayan Kızılay, bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artış ile toplamda 168 bin 584 hisse kurban kesimi yaptı.

Kurban Etlerinin Dağıtımı ve Kullanımı

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, yurt içinde gerçekleştirilen kurban kesiminden elde edilen etlerin yüzde 60'ı aşevlerinde sıcak yemek üretiminde kullanılacak. Kalan kısmı ise 800 gramlık konserve kavurma olarak yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kavurma konservelerinin hazırlanması için et işleme süreçlerini başlatan Kızılay, yurt içi dağıtımlarda önceliği deprem bölgesindeki afetzede ailelere verecek.

Gazze İçin Kurban Kesimi

Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinliler için bu yıl da uzun ömürlü kavurma konservesi modeli uygulandı. Yurt içi kampanyası kapsamında Gazze için 21 bin 504 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi. Gazze için hazırlanan kavurma konserveleri, sınırlardan yardım geçişine izin verildiği an hızla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kurban Etlerinin Ulaştırıldığı Ülkeler ve İhtiyaç Sahipleri

  • Kurban kampanyası kapsamında, Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Orta Doğu'da Irak, Suriye, Yemen, Afrika'da Somali, Çad, Nijer, Kenya, Tanzanya, Uganda, Gine, Burkina Faso, Kamerun, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan ve Moğolistan ile KKTC dahil olmak üzere toplam 22 ülkede gerçekleştirilen 137 bin 350 hisse kesiminden elde edilen kurban etleri dağıtıldı.
  • Yaklaşık 3 milyon 433 bin 750 ihtiyaç sahibine kurban etleri ulaştırıldı.

Kurban Vekalet Sahiplerine Bilgilendirme

Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekalet sahiplerine SMS ve sesli mesaj ile kesimi yapılan kurbanlar hakkında bilgi verildi. Kesimler, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü, Kızılay görevlileri, din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşliğinde gerçekleştirildi.

Kızılay Genel Başkanı'nın Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk Kızılay olarak bir bayramı daha bağışçılarımızın emanetlerini layığıyla yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bağışlarıyla, güvenleriyle ve destekleriyle bu iyilik hareketine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik beraberlik ve dayanışma ruhunun yıl boyu sürmesini diliyorum."

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