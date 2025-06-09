Ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu, 15 bin TL ceza kesildi
Bartın-Karabük yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücüye 15 bin 587 TL ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 15:08, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 14:55
Dün akşam saatlerinde Karabük istikametinden Bartın'a seyir halinde olan O.U. yönetimindeki otomobil, sıkışan trafikte önündeki araçları geçmek için ters yöne girdi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla harekete geçen polis, sürücüyü tespit etti.
Sürücü O.U'nun ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 15 bin 587 TL idari para cezası kesildi.
O.U. hakkında ayrıca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.