Pastanede tuvalet kavgası! 17 yaşındaki çalışanın burnunu kopardı

Olay, önceki akşam Çeşme ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre tuvalet kullanımı nedeniyle beş kişilik bir grup ile pastane çalışanları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanını hedef alarak burnunu ısırarak kopardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.