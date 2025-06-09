Dönüş göçü başladı: Trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı'nın dört günlük tatilinin sona ermesi ile birlikte bayramı memleketlerinden geçiren, vatandaşlar dönüş göçüne başladı. Saatte 10 bin aracın geçtiği Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde İstanbul istikametinde trafik ağır ağır ilerlerken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu'nda ki sıkışıklıktan kaçmak isteyenlerin tercih ettiği D-100 karayolunda da sıkışıklık yavaş yavaş başlarken, trafik polisi ekiplerince kavşaklarda ışıkların sürekli açık kalması için müdahaleler yapılıyor. Yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.