Kabine üyelerinden Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları

Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor
Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor
Antalya Mermerli Plajı'nda bin TL'lik giriş ücreti tartışması
Antalya Mermerli Plajı'nda bin TL'lik giriş ücreti tartışması
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Bakan Memişoğlu: Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu: Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında
'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?
'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kabine üyelerinden Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 19:20, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 19:20
Yazdır
Kabine üyelerinden Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mesajında, Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, eşine, evlatlarına ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesajında, Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına sabır ve CHP teşkilatına başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber