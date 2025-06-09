Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde devam eden Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmaları hakında açıklamada bulundu. Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç imalatçısı TÜRASAŞ'ın kullandığı ileri teknoloji ürünler ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ile adından sıkça söz ettirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın enerji alanında da dev bir projeyi hayata geçirmek üzere olduğunu bildirdi.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fabrika çatılarına güneş enerji santrali kurulması için başlatılan çalışmalarda sona geldiklerini duyuran Bakan Uraloğlu, "TÜRASAŞ Sakarya Fabrikamızdaki GES Projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak" dedi.

'1739 TON KARBONDİOKSİT SALINIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Projenin hayata geçirilmesiyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek güncel elektrik maliyetleri ile ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen proje ile 1739 ton karbondioksit salınımının önüne geçileceğinin de altını çizdi. Bakanlık olarak ulaşımın her modunda sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatlarıyla raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız" dedi.