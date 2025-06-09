Bariyere çarpan motosiklet 400 metre sürüklendi, sürücü hayatını kaybetti

Uçar'ın kafasındaki kaskı da yolun sağındaki su kanalına savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Uçar'ın cansız bedeni Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 38. kilometresi Saraçoğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Berkay Uçar (22), 06 ABU 760 plakalı motosiklet ile Ankara istikametine seyir halindeyken refüjdeki bariyere çarpıp devrilerek sürüklendi. Kaza yerinden yaklaşık 50 metre savrulup refüjdeki su kanalına düşen motosiklet sürücüsü Ali Berkay Uçar, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet ise 400 metre sürüklendikten sonra durdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net