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Başkan Zeyrek'in annesi tedavi altına alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberinin ardından, aynı hastanede kardiyoloji servisinde yatan annesi Gülten Zeyrek'in fenalaştığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 20:44, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 22:45
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması üzerine fenalaşan annesi Gülten Zeyrek de oğluyla aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek'in, oğlu Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştığı ve doktorların müdahalede bulunduğu bildirildi. Gülten Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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