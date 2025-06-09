Başkan Zeyrek'in annesi tedavi altına alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması üzerine fenalaşan annesi Gülten Zeyrek de oğluyla aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek'in, oğlu Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştığı ve doktorların müdahalede bulunduğu bildirildi. Gülten Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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