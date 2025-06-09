Trump'tan California Valisi Newsom'ın tutuklanmasına destek

Bakanlıktan uyarı! Sahte yetkili servislere karşı dikkat
Bakanlıktan uyarı! Sahte yetkili servislere karşı dikkat
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'nda
İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'nda
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor
Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor
Antalya Mermerli Plajı'nda bin TL'lik giriş ücreti tartışması
Antalya Mermerli Plajı'nda bin TL'lik giriş ücreti tartışması
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Bakan Memişoğlu: Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu: Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında
'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?
'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan California Valisi Newsom'ın tutuklanmasına destek

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles şehrindeki protestolar nedeniyle Sınır Güvenliği Sorumlusu Tom Homan'ın California Valisi Gavin Newsom'u tutuklaması gerektiğine dair açıklamasına destek vererek, "Tom'un yerinde olsam yapardım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 22:15, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 23:29
Yazdır

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletindeki Los Angeles şehrinde izlediği göçmen karşıtı politikalara yönelik düzenlenen protestolar nedeniyle California Valisi Gavin Newsom'u tutuklaması gerektiğini savundu.

Trump, Beyaz Saray'da bir gazetecinin sınır güvenliği sorumlusu Tom Homan'ın California Valisi Newsom'u tutuklaması gerekip gerekmediğine dair sorusuna, "Tom'un yerinde olsam yapardım" yanıtını verdi. Trump ayrıca, "Gavin reklamdan hoşlanıyor. Onu severim, iyi bir adamdır ama son derece beceriksizdir. Bunu herkes bilir. Tek yapmanız gereken, onun inşa ettiği küçük demiryoluna bakmak" ifadelerini kullandı.

"Profesyonel kışkırtıcılar"

Trump, Los Angeles'taki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolara değinerek, göstericiler için "profesyonel kışkırtıcılar" tanımlarını kullandı. Protestoların barışçıl olmadığını savunan Trump, "Bu insanlar sadece düzeni bozmak istiyor" dedi.

Homan geri adım attı

Trump'ın açıklamaların aksine Homan, daha sonra yaptığı bir açıklamada ise geri adım attı. Homan, yaptığı son açıklamada, "Newsom'un tutuklanmasıyla ilgili herhangi bir tartışma olmadı" dedi.

Homan, geçtiğimiz cumartesi günü ABD basınına verdiği röportajda, Vali Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da dahil, göçmenlik yasalarının uygulanmasını engelleyen herkesin tutuklanabileceğini söylemişti.

"Bu otoriterliğe doğru atılmış bir adım"

Vali Newsom, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Trump'ın ve Homan'ın tutuklama söylemine sert tepki göstererek, "Beni nerede bulacağını biliyor" dedi. Newsom, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Amerika'da asla görmek istemediğim bir gün. Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmanız umurumda değil. Bu, bir ulus olarak aşamayacağımız bir sınırdır. Bu, otoriterliğe doğru atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"Trump'ı mahkemeye vereceğiz"

Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka açıklamada, Trump'ın başından beri bir kaos ortamı oluşturmak istediğini dile getirerek, "Bu tam olarak onun istediği şeydi. Alevleri harladı ve şimdi Ulusal Muhafızları görevlendirerek askeri gücü federal hükümet kontrolü altına aldı" demişti. Trump'ın aldığı kararların yasadışı olduğunu savunan Newsom, "Kendisini mahkemeye vereceğiz" demişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber