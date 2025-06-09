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Hulusi Akar'dan İsrail'in 'Madleen' gemisine saldırısına tepki

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsrail ordusunun sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıya yönelik açıklamasını paylaşan Akar, "Tarih unutmaz. Unutmayacağız. Bir gün mutlaka." notunu düştü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 22:36, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 23:52
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

"BİR GÜN MUTLAKA..."

Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıya yönelik açıklamasını paylaşan Akar, "Tarih unutmaz. Unutmayacağız. Bir gün mutlaka." notunu düştü.

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