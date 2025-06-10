10 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları
10 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katılacak, daha sonra taziyeleri kabul edecek.
(Manisa/11.00/13.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ve hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisindeki insan hakları aktivistlerinin durumuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.
(İstanbul/20.30)