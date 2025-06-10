Üst geçidi kullanmayan yayaya otobüs çarptı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Kalburt mevkiinde meydana geldi. Kenan K. (48) yönetimindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam K'ya çarptı. Kazada Maryam K, çarpmanın şiddetiyle yere savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü Kenan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Maryam K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği noktada, yolun karşısında geçmek için kullanılan yaya üst geçidi olduğu görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.