Adana Kozan'da 3,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini ve artçı sarsıntıları açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 07:25, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 07:36
Adana'da gece yarısı Kozan merkezli bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi. Son günlerde Kütahya Simav'da da sismik hareketlilik sürerken, Adana'dan gelen bu haber vatandaşlarda endişeye yol açtı. Depremin ardından bölgede yaşayanlar, artçıların devam etmesi nedeniyle tedirginlik yaşadı. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Adana'da Deprem Detayları
- Büyüklük: 3,1
- Merkez: Kozan, Adana
- Saat: 00:36
- Derinlik: 7 kilometre
AFAD'ın Açıklamaları
AFAD, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü ve gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti. Vatandaşların güvenliği için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor.