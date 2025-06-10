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MEB Okullarda Devamsızlık Takibini Sıkılaştırıyor

MEB, devamsızlıkları azaltmak için yeni projeler başlattı. Her bölgeye özel çözümlerle çocukların okula devamı sağlanacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 07:42, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 07:43
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MEB Okullarda Devamsızlık Takibini Sıkılaştırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki devamsızlıkları yakından takip etmeye başladı. Çocukların okuldan uzaklaşmasına izin verilmeyecek ve her bölgeye özgü çözümler geliştirilecek. Bu kapsamda, Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi başlatıldı ve proje üç yıl boyunca sürdürülecek. Proje, MEB-UNICEF Çalışma Planı kapsamında hayata geçirildi ve temel eğitim düzeyinde öğrencilerin devamsızlıklarının erken dönemde tespit edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve çocukların eğitim sürecine etkin katılımının sağlanmasını amaçlıyor. Ayrıca, yeni yol haritaları da çizilecek.

Proje Kapsamında Yapılacaklar

  • Mevzuata göre devamsızlık tanımının analizi yapılacak ve politika önerileri değerlendirilecek.
  • e-Okul üzerinde devamsızlık oranlarının il, ilçe ve okul bazında analizleri gerçekleştirilecek.
  • İllere özgü sorun ve ihtiyaçlar belirlenecek.
  • Sorunlara özgü faaliyet alanları oluşturulacak.

Bölgesel Planlama ve İzleme

Yerel düzeyde öğrenci devamlılığını destekleyecek tematik eylem planları hazırlanacak. Bu planların etkin şekilde izlenebilmesi için internet tabanlı izleme modülü geliştirilecek. Ayrıca, öğretmenler, okul idarecileri, aileler ve okulun diğer paydaşlarına yönelik eğitim ve elektronik içerikler hazırlanacak.

Hedef İller

Projenin hedef illeri şunlardır:

  • Adana
  • Ağrı
  • Bursa
  • Çankırı
  • Edirne
  • Hatay
  • Gaziantep
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Kayseri
  • Konya
  • Muş
  • Şanlıurfa
  • Trabzon
  • Yalova

Bu illerdeki okul yöneticileri, devamsızlık nedenlerini detaylı şekilde ele alacak ve her bölgenin şartlarına göre çözüm önerileri geliştirecek. Ortaya çıkan veriler, il temelli eylem planlarının oluşturulmasında yol gösterici olacak.

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