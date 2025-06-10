Yapay zeka, kariyer planlamasında da aktif kullanılıyor

Yapay zeka, kariyer planlamasında da gençler arasında sıklıkla kullanılıyor. Yapılan araştırmaya göre, her 10 gençten 3'ü meslek seçimini yapay zeka ile şekillendirme eğiliminde.

Konuyla ilgili görüşü alınan gençlerden bazıları yapay zekaya danışmanın "önemli" olduğunu düşünürken, bir kısmı ise "Danışırım ama körü körüne gitmem. Farklı bir bakış açısı sunar," diyerek daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bir başka vatandaş ise "Kendi karakterine göre mesleğini seçmelisin," diyerek kişisel özelliklerin öncelikli olması gerektiğini belirtiyor.

"Yapay zeka veri toplama bazında faydalı"

Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, yapay zekanın meslek seçimindeki rolüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu teknolojinin "mutlaka bir sapma payı, hata payı" olabileceğine dikkat çekti. Beledioğlu, "Hiçbir gencimizin kolay kolay yapay zeka verisine güvenerek moda mod bir mesleki yönlenme ya da tercih yapacağını düşünmüyoruz" dedi.

Yapay zekadan veri toplama bazında yararlanılabileceğini ifade eden Beledioğlu, şunları kaydetti:

"Veriyi topladınız mı, bunun iç görüye döndürülmesi gerekiyor. Yapay zekadan aldığı verilerin aslında analiz, sentez edilerek öğrencinin kendi yapısına, kişiliğine uyarlanması gerekiyor."

"Deneyimli Öğretmen ve Psikolojik Danışman Desteği Önemli"

Beledioğlu, bu süreçte gençlerin deneyimli bir öğretmene veya rehber öğretmen olarak bilinen psikolojik danışmanlara başvurmalarının kendileri adına son derece yararlı olacağını vurguladı. Benzer şekilde, bazı yetişkinler de "İstişare etmesi açısından aile ve ilgili kişilerle yapılırsa daha sağlıklı olur," diyerek insan faktörünün önemine işaret ediyor.