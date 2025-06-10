İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 08:45, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 08:46
Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk mesai gününde, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 62, Avrupa Yakası'nda yüzde 44, kent genelinde ise saat 08.00 itibariyle yüzde 51 olarak ölçüldü.
ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR
Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerlerken, Maltepe'de D-100'de trafiğin yoğun akıcı olduğu gözlendi.