Madleen Gemisindeki Türk Vatandaşları Karaya Çıkarıldı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Türk vatandaşlarının karaya çıkarıldığını ve Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin vatandaşlarla görüştüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Madleen" gemisindeki Türk vatandaşları, 9 Haziran akşamı İsrail güçlerince karaya çıkarıldı. Açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin bu sabaha karşı vatandaşlarla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Vatandaşlara her türlü konsolosluk desteğinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, süreçle ilgili olarak ailelerinin de bilgilendirildiği kaydedildi.

Olayın Detayları

"Madleen" adlı gemide bulunan Türk vatandaşları, İsrail güçlerince alıkonuldu.

adlı gemide bulunan Türk vatandaşları, İsrail güçlerince alıkonuldu. 9 Haziran akşamı vatandaşlar karaya çıkarıldı.

akşamı vatandaşlar karaya çıkarıldı. Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri vatandaşlarla görüştü.

yetkilileri vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlara konsolosluk desteği sağlandı.

Aileler süreç hakkında bilgilendirildi.

Konsolosluk Desteği ve Bilgilendirme

Türk vatandaşlarına her türlü konsolosluk desteğinin sağlandığı ve ailelerinin süreçle ilgili olarak bilgilendirildiği açıklandı.