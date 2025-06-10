Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 39,21 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 17:20, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 17:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin geçen çarşamba ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,1300
|39,1310
|39,2130
|39,2140
|Avro
|44,9000
|44,9010
|44,9140
|44,9150
|Sterlin
|53,2500
|53,2600
|53,1210
|53,1310
|İsviçre frangı
|47,9400
|47,9500
|47,8190
|47,8290
|ANKARA
|ABD doları
|39,1000
|39,1800
|39,1830
|39,2630
|Avro
|44,8600
|44,9400
|44,8740
|44,9540
|Sterlin
|53,1900
|53,4000
|53,0610
|53,2710