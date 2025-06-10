Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin geçen çarşamba ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,1300 39,1310 39,2130 39,2140 Avro 44,9000 44,9010 44,9140 44,9150 Sterlin 53,2500 53,2600 53,1210 53,1310 İsviçre frangı 47,9400 47,9500 47,8190 47,8290 ANKARA ABD doları 39,1000 39,1800 39,1830 39,2630 Avro 44,8600 44,9400 44,8740 44,9540 Sterlin 53,1900 53,4000 53,0610 53,2710