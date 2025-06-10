İŞKUR aracılığıyla 5 ayda 614 bin kişi işe yerleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) ocak-mayıs döneminde 614 bin 586 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 10:40, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 10:41
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un yılın ilk beş ayındaki istihdam faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.
Vatandaşların iş arama süreçlerine destek olduklarını ve çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Ocak-Mayıs aylarında toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,3 milyondan fazla bireysel görüşme ve 374 bin 996 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 986 bin 856 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.