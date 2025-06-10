Yolcu gibi otobüse binen komiser, telefonla konuşan şoföre ceza kesti

Kurban Bayramı denetimleri kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesiyle toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sıkı kontroller gerçekleştirildi. Ankara'dan Gaziantep'e giden bir yolcu otobüsüne sivil kıyafetlerle binen kadın komiser, yol boyunca şoför Eyüp Özkaya'nın kural ihlallerini takip etti. Otobüs, Aksaray Şehirlerarası Otogarı'na ulaştığında, şoförün araç kullanırken telefonla konuştuğu tespit edildi. Bunun üzerine, otogara çağrılan resmi trafik polisiyle birlikte şoföre 2 bin 167 TL para cezası uygulandı.

Şoförün Açıklaması

"Firma cezayı bizden kesiyor. Cezayı ben ödeyeceğim. Telefonu mecbur kaldım açtım. Normalde konuşmam ama önemliydi. Yazıhane yolcu almamız için bizi arıyor, biz de mecbur açıyoruz. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık." şeklinde konuşan Eyüp Özkaya, cezanın gerekçesini bu sözlerle açıkladı.