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Amcasını kadın ismiyle açtığı sosyal medya hesabından yazışarak olay yerine çağırıp öldürmüş

Bursa Osmangazi'de, sahte kadın hesabı açarak amcasını buluşmaya çağırıp bıçaklayan Kadir Z.'nin yargılanmasına başlanacak. Olayın detayları haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 11:25, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 11:20
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Amcasını kadın ismiyle açtığı sosyal medya hesabından yazışarak olay yerine çağırıp öldürmüş

Bursa'da yaşanan trajik bir olayda, aralarında husumet bulunan Kadir Z. (20), amcası Efe Z.'yi (27) bıçaklayarak öldürdü. Olayın detaylarına göre, Kadir Z.'nin, amcasını olay yerine kadın ismiyle açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden yazışarak çağırdığı tespit edildi. Merkez Osmangazi ilçesinde 5 Ocak'ta gerçekleşen bu olay sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame, Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olayın Gelişimi ve İddianame Detayları

Efe Z., hayatını kaybetmeden önce hastanede polise verdiği ifadede, sosyal medya platformundan bir kadının kendisine arkadaşlık isteği gönderdiğini ve buluşmak üzere alışveriş merkezinin önüne geldiğini anlattı. Buluşma adresine geldiğinde yeğeni Kadir Z. ve bir arkadaşını gördüğünü belirten Efe Z., "Kadir bana 'Seni nasıl oyuna getirdim?' diye söyleyince hesabın sahte olduğunu anladım. Kadir bana 'Seni yakaladım' diyerek küfürler edip kovalamaya başladı. Kent Meydanı'nda bulunan havuzun yanına gittiğimde Kadir beni yakalayarak bıçakla yaraladı ve çok sayıda bıçak darbesi aldım." ifadelerini kullandı.

Husumetin Sebebi ve Planlama

Efe Z., yaklaşık 2 yıl önce ağabeyini ve yeğeni Kadir'i uyuşturucu sattıkları iddiasıyla polise ihbar ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu anlattı. Ayrıca, "Eylemi gerçekleştiren yeğenim Kadir'in abim tarafından azmettirildiğini ve Kadir'in sahte Instagram hesabı açmak suretiyle planlayarak eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyorum." dedi.

Sanık Kadir Z.'nin İfadesi

  • Kadir Z., amcası Efe Z.'nin aile içinde sürekli huzursuzluklar çıkardığını ve hakkında çeşitli şikayetlerinin bulunduğunu belirtti.
  • Olay günü alışveriş merkezine arkadaşıyla gezmek için gittiğini, burada amcasını gördüğünü ve konuşmak istediğini ancak kendisine küfür edildiğini ileri sürdü.
  • "Bana zarar vereceğini düşündüğümden yanımda bulunan bıçağı çıkarıp rastgele salladım. Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum. Mobilya işçisi olmam nedeniyle sürekli bıçak taşırım. Meydana gelen olay anlık bir durumdan kaynaklandı. Olaydan dolayı pişmanım." şeklinde ifade verdi.

Soruşturma Sonuçları ve Yargılama Süreci

İddianamede, sanık ile maktul arasında yaklaşık 2 yıl önce başlayan husumetin devam ettiği, toplanan deliller, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanığın telefonu üzerinde yaptığı tespitler ve maktulün ölmeden önceki ifadesiyle olayın tasarlayarak gerçekleştirildiği kanaatine varıldığı belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kadir Z.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olayın Sonuçları

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Ocak'ta gerçekleşen olayda Kadir Z., bir alışveriş merkezinin önünde amcası Efe Z.'yi birçok yerinden bıçakladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Kadir Z. tutuklandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Efe Z. ise tedavi gördüğü hastanede 12 Şubat'ta hayatını kaybetti.


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